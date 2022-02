Advertising

SkyTG24 : Indebiti sostegni Covid a imprese, 27 denunce a #Como - iconanews : Sostegni Covid a imprese, 27 denunce - statodelsud : Indebiti sostegni Covid a imprese, 27 denunce a Como - Pino__Merola : Indebiti sostegni Covid a imprese, 27 denunce a Como - MMilonr : RT @SkyTG24: Indebiti sostegni Covid a imprese, 27 denunce a #Como -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Covid

Ventuno irregolarità nell'ambito deieconomici del governo alle imprese per l'emergenza sanitaria sono state scoperta dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 27 persone "per reati di frode, fatta salva la presunzione di ...Ventuno irregolarità nell'ambito deieconomici del governo alle imprese per l'emergenza sanitaria sono state scoperta dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 27 persone "per reati di frode". Lo ha riferito il Comando ...Il motivo della presentazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe - anziché al decreto Sostegni ter che contiene la norma ... assistenza psicologica dopo l’emergenza sanitaria Covid: «Ci stiamo ...introdotti per l’emergenza sanitaria, al fine di limitare, esclusivamente a chi ha diritto, l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno del tessuto economico del territorio.