Sessismo a San Valentino | una carrellata di pubblicità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Vi ricordate “A Sanmettila a 90°”, l’orribilesessista comparsa qualche anno fa in Calabria? Si riferiva a una lavatrice ed era la campagna “promozionale” ideata da un negozio di elettrodomestici. In manifesto pubblicitario simile, lo stesso brillante copy, aveva un’altra trovata geniale “A Sanmettiglielo in mano”. Questa volta parlava di un aspirapolvere. E come dimenticare “Un ferro da stiro, un pigiama, un grembiule, un bracciale Pandora. Secondo te cosa la farebbe felice?”. In pratica la donna vista come una creatura metà casalinga pigiamosa e metà amante dei gioielli. Braccialetti cheap, tra l’altro. Neanche i best friends diamanti di Marilyn Monroe. L’anno scorso un fiorista di Frosinone alzò la posta e decise di non accontentarsi di un claim sessista ma di sconfinare anche nel body ...