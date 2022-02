Sci alpino, Elena Curtoni: “Buona prova ma posso fare meglio, mi sono divertita di più rispetto al superG” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Elena Curtoni conclude la sua seconda, ed ultima, prova della discesa femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 con un interlocutorio 23° tempo a 1.79 dalla leader di giornata, la svizzera Joana Haehlen, completando un allenamento nel quale ha preferito non rischiare al massimo delle sue possibilità. La nostra portacolori si è preparata alla discesa con due risultati pressoché identici. Diciottesima nella prima e 23a oggi. I distacchi della vetta sono rimasti elevati per la nativa di Morbegno, che andrà comunque a difendere i colori dell’Italia nella gara di domani. Elena Curtoni ha parlato ai taccuini di FISI, spiegando le sue sensazioni al termine della seconda prova di discesa: “Mi sono divertita di più ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)conclude la sua seconda, ed ultima,della discesa femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 con un interlocutorio 23° tempo a 1.79 dalla leader di giornata, la svizzera Joana Haehlen, completando un allenamento nel quale ha preferito non rischiare al massimo delle sue possibilità. La nostra portacolori si è preparata alla discesa con due risultati pressoché identici. Diciottesima nella prima e 23a oggi. I distacchi della vettarimasti elevati per la nativa di Morbegno, che andrà comunque a difendere i colori dell’Italia nella gara di domani.ha parlato ai taccuini di FISI, spiegando le sue sensazioni al termine della secondadi discesa: “Midi più ...

