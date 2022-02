Roma, nuova frenata. Ma Mou assicura: “Il gruppo è unito” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa volta, forse, le pareti dello spogliatoio non hanno tremato. Il gol in extremis di Cristante ha salvato la Roma dalla sconfitta e i giocatori dalla strigliata di Mou. Anche se l’allenatore portoghese non può essere del tutto soddisfatto del pareggio con il Sassuolo: Alla vigilia non avrei firmato, ma ovviamente è meglio pareggiare che perdere”, ha detto al termine della gara ai microfoni di DAZN. L’allenatore ha poi commentato le notizie degli ultimi giorni, che hanno dipinto la sua furia contro lo spogliatoio: “Almeno restiamo imbattuti da quattro turni. Ho letto tante bugie. Si può dire che siamo scarsi e abbiamo limiti, ma non che il gruppo non è unito”. Ci ha tenuto a ribadirlo, come ha fatto poi anche Abraham. Mou è consapevole però delle carenze della sua squadra, ora lontana dal quarto posto: “Abbiamo dei limiti e lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa volta, forse, le pareti dello spogliatoio non hanno tremato. Il gol in extremis di Cristante ha salvato ladalla sconfitta e i giocatori dalla strigliata di Mou. Anche se l’allenatore portoghese non può essere del tutto soddisfatto del pareggio con il Sassuolo: Alla vigilia non avrei firmato, ma ovviamente è meglio pareggiare che perdere”, ha detto al termine della gara ai microfoni di DAZN. L’allenatore ha poi commentato le notizie degli ultimi giorni, che hanno dipinto la sua furia contro lo spogliatoio: “Almeno restiamo imbattuti da quattro turni. Ho letto tante bugie. Si può dire che siamo scarsi e abbiamo limiti, ma non che ilnon è”. Ci ha tenuto a ribadirlo, come ha fatto poi anche Abraham. Mou è consapevole però delle carenze della sua squadra, ora lontana dal quarto posto: “Abbiamo dei limiti e lo ...

