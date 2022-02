Raduno no vax: centro di Roma blindato per manifestazione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il centro di Roma è sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista della manifestazione dei no Green pass annunciata per la mattinata al Circo Massimo. Piazza Venezia, via del Corso e le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildiè sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine in vista delladei no Green pass annunciata per la mattinata al Circo Massimo. Piazza Venezia, via del Corso e le ...

Advertising

qnazionale : Roma, raduno no vax al Circo Massimo: centro città blindata - actarus1070 : Raduno no vax: centro di Roma blindato per manifestazione ( - iconanews : Raduno no vax: centro di Roma blindato per manifestazione - marcodelucact60 : RT @SkyTG24: Raduno No vax, centro di #Roma blindato per manifestazione - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Raduno No vax, centro di #Roma blindato per manifestazione -