Petrolio: in calo a New York a 92,89 dollari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 92,89 dollari la barile. . 14 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,20% a 92,89la barile. . 14 febbraio 2022

Advertising

repubblica : Le Borse di oggi 14 febbraio. Le minacce di guerra spaventano i mercati, listini in forte calo. Vola il petrolio - Yogaolic : RT @repubblica: Le minacce di guerra spaventano i mercati, listini in forte calo. Aumenta lo spread, vola il petrolio - jhullypeereira : RT @ultimenotizie: Le Borse asiatiche chiudono in netto calo. I venti di guerra tra #Russia e #Ucraina e le tensioni con gli USA pesano sui… - EmilioBerettaF1 : Le Borse di oggi 14 febbraio. Le minacce di guerra spaventano i mercati, listini in forte calo. Vola il petrolio… - Banca_MPS : Venerdì la situazione geopolitica ha invertito il movimento sui tassi #USA portando un calo su tutta la curva. Toni… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Petrolio: in calo a New York a 92,89 dollari - Economia ANSA Nuova Europa Gli spiragli diplomatici russi attenuano la tensione, le Borse Ue riducono il «rosso» Il petrolio, dopo un primo movimento verso l'alto, rallenta il passo dopo i rialzi messi a segno nelle ultime 8 settimane. Il Wti con consegna marzo è in calo sotto i 93 dollari al barile, mentre il ...

Ucraina, la diretta della giornata Sui listini pesa il calo delle banche (-3,6%), delle utility (-2,1 ... Londra (-1,8%). La corsa del petrolio rallenta ma i prezzi restano sui massimi. Il Wti si attesta a 93,30 dollari al barile e il ...

Il petrolio, dopo un primo movimento verso l'alto, rallenta il passo dopo i rialzi messi a segno nelle ultime 8 settimane. Il Wti con consegna marzo è in calo sotto i 93 dollari al barile, mentre il ...Sui listini pesa il calo delle banche (-3,6%), delle utility (-2,1 ... Londra (-1,8%). La corsa del petrolio rallenta ma i prezzi restano sui massimi. Il Wti si attesta a 93,30 dollari al barile e il ...