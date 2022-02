Pensioni | Cida Umbria | accelerare separazione fra assistenza e previdenza

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Perugia, 14 feb. (Labitalia) - Dal gruppo regionale umbro di, la Confederazione rappresentativa della dirigenza pubblica e privata, arriva la richiesta all'Inps che “si giunga quanto prima a una nettacontabile tra, anche con l'introduzione di un'anagrafe nazionale dell'; e di prevedere un adeguato intervento sul contrasto all'evasione che non è solo fiscale ma anche contributiva”. Nel documento di accompagnamento alla mozionesostiene, con il supporto di analisi e dati risultato dello studio dei propri esperti, che il sistemastico è sotto controllo e sostenibile per il futuro, mentre così non è per il sistema assistenziale. “Questo squilibrio - sottolinea- ...

