Lutto per Adriano Celentano, una grave perdita per il Molleggiato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Praticamente chiunque conosce le sue poesie in grado di completare tante melodie, eppure soltanto in pochi sanno che sono opera sua. Questo, purtroppo o per fortuna, è la sorte di tanti parolieri. Adesso il mitico Adriano Celentano si trova a dover dire 'addio' al suo, Mauro Coppo. Amico ma, soprattutto, autore di una sua indimenticabile canzone. Non soltanto Adriano Celentano, che accompagnò sin dai suoi esordi, quando era ancora un giovane sconosciuto, e per cui scrisse brani come ad esempio Che dritta. Il compianto Mauro Coppo ha realizzato anche una canzone per Mina, La gente ci guarda, che dopo lasciò al fratello Geronimo. Aveva dimostrato talento pure scrivendo di musica. Lutto per Adriano Celentano Mauro Coppo era nato nel 1937 ed è venuto a ...

