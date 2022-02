L' Opa congelata di UniCredit su Bpm scalda ancora la Borsa

(Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre Piazza Affari, come gli altri listi europei, crede alla de-escalation al confine ucraino, scatta la febbre da M&A inper le banche italiane con le ultime operazioni in vista che accendono le quotazioni dei titoli del credito. Bper Banca sale del 3,7%% dopo l'accordo con il Fondo interbancario di tutela dei depositi per l'acquisto dell'80% di Carige Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari benedice il terzo polo attorno a BperE l'Opa congelata di Orcel su Bpm scalda ancora la Borsa

... il pagamento da parte di Bper di un corrispettivo di un euro per il pacchetto di controllo e il successivo lancio dell'finalizzata al delisting di Carige a 0,80 euro per azione (120 milioni l'...Carige era statain Piazza Affari ed era stata riammessa agli scambi con un calo dell'11% a 0,795 euro. Il titolo si riporta così al livello del prezzo dell'a 0,8 euro confermato da ...il pagamento da parte di Bper di un corrispettivo di un euro per il pacchetto di controllo e il successivo lancio dell'Opa finalizzata al delisting di Carige a 0,80 euro per azione (120 milioni ...