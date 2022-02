Infermiera aggredita da un no vax a Roma, Zingaretti: “Piena solidarietà” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Piena solidarietà all’Infermiera aggredita da un no vax al San Camillo. Purtroppo non è un caso isolato: sono continui gli atteggiamenti arroganti nei confronti di chi fa il proprio dovere. A lei e a tutto il personale sanitario vicinanza e sostegno da parte mia e della Regione”. Lo afferma, sui suoi canali social, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022)– “all’da un no vax al San Camillo. Purtroppo non è un caso isolato: sono continui gli atteggiamenti arroganti nei confronti di chi fa il proprio dovere. A lei e a tutto il personale sanitario vicinanza e sostegno da parte mia e della Regione”. Lo afferma, sui suoi canali social, il governatore del Lazio Nicola(foto). L'articolo L'Opinionista.

