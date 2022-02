Forza Italia scrive ai vertici Rai | accertare attività Ranucci

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "I contenuti del video pubblicato sul sito del quotidiano il Riformista con protagonista il giornalista Sigfridosuscitano interrogativi inquietanti sulle modalità con le quali il conduttore di Report acquisirebbe il materiale delle sue inchieste. In sostanza apparirebbe una modalità consolidata quella di concordare l'invio di materiale anonimo da parte di sconosciuti (coperti da società di comodo o prestanome) a fronte di un contemporaneo invio di materiali inutili e inutilizzabili pagati dalla Rai con una fatturazione, per così dire, quantomeno fantasiosa se non fittizia". Lo scrivono in una lettera inviata al presidente della Rai, Marinella Soldi, e all`amministratore delegato, Carlo Fuortes, dai Commissari dipresso la Commissione di Vigilanza RAI, Paolo Barelli, Maria Alessandra Gallone, Maurizio Gasparri, ...

Advertising

GianlucaVasto : Ho appena letto una agenzia di @gasparripdl contro di noi! Mi fa sorridere e mi da gioia. Stiamo dalla parte giusta… - AlexBazzaro : La scelta non è tra il greenpass e il lockdown, ma tra la libertà e il buonsenso e la segregazione di milioni di it… - Antonio_Tajani : .@forza_italia cresce più di tutti. Gli italiani premiano coerenza e lavoro. Continuiamo così! #12febbraio - 995Alessandro : Si sottolinea con forza che, sarà stato tutto tempo perso e sforzi a vuoto, se dovesse essere permesso a soggetti p… - Gianfgalli1 : @Antonio_Tajani @forza_italia @Europarl_IT ???? il vino ?? fa male sempre . Acqua ?? e ?? FANNO BENE SEMPRE . -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

Bizjournal.it - Liguria

... mentre l'avvocato Alberto Bianchi , ex presidente della Fondazione Open, e i deputati di...al tuo auspicio che vada in pensione - si legge ancora nella lettera sequestrata - devo con...... conduttrice del talk show di La7 Tagadà, è rivolta nella puntata del 14 febbraio a Francesco Paolo Sisto di, che risponde così: 'L'alleanza di centrodestra è garantita dai numeri, non c'...Roma, 14 feb. Sulla giustizia "è stata approvata una buona riforma, un passo in avanti. Per quanto riguarda Forza Italia c'è da cambiare le norme che riguardano il sistema elettorale del Consiglio ...Palmisano, invece, corre per Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Idea e Udc. Il centrodestra, che partiva dalla rottura delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di dicembre, alle ...