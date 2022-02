EV | Cacciatore | no biogas | ecco piano alternativo per chiudere ciclo rifiuti

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – I Verdi insistono sul punto: ilnon è preferibile agli impianti di compostaggio dell’organico. Una settimana fa era toccato al capogruppo capitolino di Europa Verde, Nando Bonessio, ribattere al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, stavolta è stato Marco, presidente della commissionedella Regione Lazio, a replicare all’assessora aidella Capitale, Sabrina Alfonsi, durante un’iniziativa della Cgil di Roma e Lazio sulla chiusura deldeidi Roma: “Ilsembra offrire uno strumento di più efficace e tempestiva risoluzione ma non è così”, ha dettodopo che la Alfonsi aveva parlato di ‘posizione ideologica’ rivolgendosi a coloro che temono l’impatto inquinante dei biodigestori. “Intanto, ...

