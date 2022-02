Covid: 28.630 positivi e 281 morti, tasso positività al 10% (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continua il calo dei contagi: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute, sono 28.630 gli italiani che hanno contratto il virus, per un totale dall'inizio della pandemia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Continua il calo dei contagi: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della salute, sono 28.630 gli italiani che hanno contratto il virus, per un totale dall'inizio della pandemia di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sono 28.630 i nuovi contagi da #Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - eziomauro : Covid in Italia, il bollettino del 14 febbraio 2022: 28.630 nuovi casi e 281 morti - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 28.630 casi e 281 decessi - LaNotifica : Covid, 28.630 nuovi casi e 281 decessi in 24 ore - info_monari : RT @TgLa7: ??#Covid: oggi in Italia 28.630 casi e 281 decessi -