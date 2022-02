Chi era Ivan Reitman: tutto sul compianto produttore e regista (Di lunedì 14 febbraio 2022) La carriera di Ivan Reitman è stata costellata di successi che vanno da "Animal House" ai film che hanno lanciato Arnold Shwarzenegger. Chi era Ivan Reitman: tutto sul produttore scomparso su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) La carriera diè stata costellata di successi che vanno da "Animal House" ai film che hanno lanciato Arnold Shwarzenegger. Chi erasulscomparso su Donne Magazine.

Advertising

marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - bonucci_leo19 : L’entusiasmo dei nuovi, la voglia di chi era già qui. 3 punti da Juve. #FinoAllaFine - FBiasin : Il 10 febbraio 1992, ovvero 30 anni fa, usciva “Hanno ucciso l’Uomo Ragno”, decisamente più di un album. Chi c’era,… - aanssiosa : @skywomanoff rkomi era già uno dei migliori della scena rap a parere mio e sono strafelice che finalmente venga app… - vaberaperdire : com’era quel tweet su chi si fa le foto con lo spazzolino in bocca ? -