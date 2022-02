Capitale italiana del Libro 2022 | il 16 febbraio la proclamazione | Nola in corsa

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Sarà mercoledì 16, alle ore 15.00, la cerimonia didella città vincitrice del titolo di “del“. La giuria, presieduta da Marino Sinibaldi, comunicherà in diretta streaming al ministro della Cultura, Dario Franceschini la città designata. Sono otto le città finaliste: Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Ivrea,, Pistoia, Pescara e Pordenone. La cerimonia sarà trasmessa sulla piattaforma Zoom e sul canale Youtube del Ministero della Cultura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

