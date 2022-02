Calcio | Corte appello Figc accoglie ricorso Salernitana | match con Udinese si deve giocare

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Lasportiva didellaha accolto ildellae stabilito che ilcon l', non disputato il 21 dicembre alla Dacia Arena per i tanti positivi nel gruppo squadra granata, si dovrÃ. Il Giudice Sportivo aveva assegnato allala sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. Cambia quindi la classifica con la squadra campana che sale a 13 punti e l'che scende invece a quota 24.

Cambia la classifica di Serie A Con la decisione dellaSportiva d'Appello di accogliere il ricorso presentato dalla Salernitana " e annullare di fatto la vittoria dell'Udinese " cambia anche la ...Gian Pietro Bianchi per la società Atalanta BergamascaS.p. A., l'Avv. Duccio Traina per la ... RICORSO INTER LASPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE composta dai Sigg.ri: Carmine ...Covid e calcio, che caos Prosegue incessante il caos della serie A per le partite non disputate a causa del blocco delle squadre da parte delle Asl di competenza. Oggi è il caso della Salernitana, cui ...La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha bocciato il ricorso dell'Inter in merito alla mancata disputa della partita contro il Bologna dello scorso 6 gennaio: i nerazzurri, presentatisi al Dall'Ara ...