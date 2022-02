Advertising

napolipiucom : Bargiggia: 'Offerta della Juve per Fabian Ruiz. La risposta di De Laurentiis. Lo spagnolo non rinnova' #Fabian… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia Offerta

AreaNapoli.it

... chiunque l'avrebbe fatta soprattutto in assenza di un'del Napoli, con un De Laurentiis che ... l'amico Adam Kane: "Vi dico quando sarà a Napoli": "Osimhen è come Vlahovic e Haaland" ...Non sono mancati però i sondaggi di alcuni club per gli uomini di Spalletti, come ha spiegato Paoloai microfoni di 1 station Radio: 'Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per i due ...La Juve su Fabian Ruiz, presentata un’offerta al Napoli, secondo Paolo Bargiggia il centrocampista vuole lasciare la maglia azzurra. La Juve ha messo nel mirino Fabian Ruiz, a gennaio ha provato a ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, che ha rivelato una notizia ... i bianconeri hanno offerto Arthur ma l'idea non scalda il Napoli.