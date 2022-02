Torino - Venezia 1-2 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ilmette fine all'imbattibilità deldopo otto giornate. I lagunari mandano ko i granata tra le mura amiche: un'impresa che stuzzica mister Zanetti e che, come abbiamo visto già in passato con altri top club...

Il Venezia beffa il Toro e ringrazia il Var Il Venezia vince 2-1 sul campo del Torino e torna al successo dopo 2 mesi e mezzo. I granata passano in vantaggio al 4' con Brekalo, che fa centro dal ... Altro passo falso del Torino in campionato, all'Olimpico fa festa il Venezia che rimonta sul 2-1 con la serata da sogno di Crnigoj, protagonista con gol e assist, e il giallo finale con la rete annullata al rientrante ...