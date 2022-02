Taranto travolgente, cade la Delfes Avellino: paura per Spizzichini (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La Delfes Avellino cade sui legni della CJ Basket Taranto con il punteggio finale di 91-73. La doppia cifra arriva solo per Hassan (17) e Basile (14). paura durante il terzo quarto per l’infortunio di Spizzichini che ha lasciato il parquet di gioco in barella. La società attraverso una nota ha dichiarato: ” Le condizioni di salute deI tesserato dell’ASD Del Fes, Stefano Spizzichini, sono in fase di valutazione. Dopo l’infortunio riportato durante il match contro Cus Jonico Taranto, l’atleta è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dove sono in corso accertamenti specifici. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sull’entità dell’infortunio riportato”. CJ Basket ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lasui legni della CJ Basketcon il punteggio finale di 91-73. La doppia cifra arriva solo per Hassan (17) e Basile (14).durante il terzo quarto per l’infortunio diche ha lasciato il parquet di gioco in barella. La società attraverso una nota ha dichiarato: ” Le condizioni di salute deI tesserato dell’ASD Del Fes, Stefano, sono in fase di valutazione. Dopo l’infortunio riportato durante il match contro Cus Jonico, l’atleta è stato prontamente trasportato al pronto soccorso dove sono in corso accertamenti specifici. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sull’entità dell’infortunio riportato”. CJ Basket ...

