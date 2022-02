Smart working: l'organizzazione del lavoro agile nella P.a (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo i numeri record del primo lock down nel 2020 in cui il lavoro agile è stato in molti casi l'unico mezzo per permettere di far funzionare gli uffici sia nel pubblico sia nel privato la tendenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo i numeri record del primo lock down nel 2020 in cui ilè stato in molti casi l'unico mezzo per permettere di far funzionare gli uffici sia nel pubblico sia nel privato la tendenza ...

Advertising

sabina_lupo : RT @FLEPAR__: “#SmartWorking non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone…richiede un’evoluzi… - ansa_economia : Smart working: l'organizzazione del lavoro agile nella P.a. Digital talk di Flepar martedì 15 febbraio #ANSA - fisco24_info : Smart working: l'organizzazione del lavoro agile nella P.a: Digital talk di Flepar martedì 15 febbraio - IlConfalonieriF : @renatobrunetta Poi uno va in Comune e non parla con nessuno xé è in Smart Working, manda una PEC all'AdE e nessuno… - GiorgioAntonel1 : RT @ANotizia: M5S: «Grazie a noi lo smart working per i lavoratori fragili viene prorogato fino al 31 marzo» -