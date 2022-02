Paolo Conte e i francesi che s’incazzano: «Non ho mai cantato “Bartali” in Francia» (Di domenica 13 febbraio 2022) Paolo Conte intervistato sul Corriere della Sera da Aldo Cazzullo. Giovedì 17 febbraio alle 21.20, su Rai3, andrà in onda «Paolo Conte, via con me» di di Giorgio Verdelli. Testimonianze di Renzo Arbore, Pupi Avati, Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, Jovanotti, Isabella Rossellini e Giovanni Veronesi. Ecco qualche domanda dell’intervista. Nel film si sente lei che canta in napoletano, applauditissimo dai napoletani. Per un piemontese non è scontato. Cos’è Napoli per lei? «Napoli è la patria di capolavori musicali e poetici trascendentali». È vero che al Théatre de la Ville e all’Olympia non canta la strofa sui «francesi che si incazzano»? «Non ho mai cantato “Bartali” in Francia. Mi offrirono il privilegio di invitarmi e fu un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022)intervistato sul Corriere della Sera da Aldo Cazzullo. Giovedì 17 febbraio alle 21.20, su Rai3, andrà in onda «, via con me» di di Giorgio Verdelli. Testimonianze di Renzo Arbore, Pupi Avati, Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Francesco De Gregori, Jovanotti, Isabella Rossellini e Giovanni Veronesi. Ecco qualche domanda dell’intervista. Nel film si sente lei che canta in napoletano, applauditissimo dai napoletani. Per un piemontese non è scontato. Cos’è Napoli per lei? «Napoli è la patria di capolavori musicali e poetici trascendentali». È vero che al Théatre de la Ville e all’Olympia non canta la strofa sui «che si incazzano»? «Non ho mai” in. Mi offrirono il privilegio di invitarmi e fu un ...

Advertising

napolista : Paolo Conte e i francesi che s’incazzano: «Non ho mai cantato “Bartali” in Francia» Al Corsera: «Napoli è la patri… - marcellocorbo : Paolo Conte - 13.02.2022 (e altre perle sul Corriere). - sergiyhal_2 : RT @polasein500cc: Vivo in collina, dove faccio l’orso meglio che in città (Paolo Conte) Luce nuova di febbraio ?? Rosignano Monferrato, f… - magicmommi : «Nelle mie canzoni non ho mai voluto far passare delle idee particolari. Mi ha sempre interessato raccontare l’uomo… - Daniele_Manca : #PaoloConte: «Il testo di Azzurro è nella bara di mamma. Io, Celentano e la coppia più bella del mondo»,… -