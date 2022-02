Morto a 34 anni nell'incidente, folla commossa per l'addio a Carlo. 'Ciao, uomo vero' (Di domenica 13 febbraio 2022) Empoli, 13 febbraio 2022 - Per il suo ultimo viaggio ha indossato l'abito che più amava, quello da cavaliere medievale. Il combattimento in armatura era una delle sue grandi passioni: era un atleta ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Empoli, 13 febbraio 2022 - Per il suo ultimo viaggio ha indossato l'abito che più amava, quello da cavaliere medievale. Il combattimento in armatura era una delle sue grandi passioni: era un atleta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto un bambino di 10 anni ricoverato per Covid all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il piccolo era ri… - petergomezblog : Afghanistan, il disastro umanitario nel Paese in mano ai Talebani. Storia di Ahmad, morto di freddo a 5 anni nella… - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - astorinogia : RT @PossibileIt: 'Sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, fedele ai miei ideali di giustizia, uguaglianza e libertà. Non avrei p… - MephiTaz : RT @PossibileIt: 'Sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, fedele ai miei ideali di giustizia, uguaglianza e libertà. Non avrei p… -