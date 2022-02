Milan, Lazetic assente per la Samp: svelato il movito! (Di domenica 13 febbraio 2022) Marko Lazetic, acquisto del Milan per gennaio, non ha ancora avuto modo di poter esordire e neanche nella partita di oggi contro la Sampdoria sarà a disposizione di Stefano Pioli Stefano Pioli MilanL’ex Stella Rossa, dunque, dovrà rinviare il suo esordio in rossonero. Nel frattempo sta svolgendo lavoro atletico personalizzato per arrivare ad una condizione migliore nel minor tempo possibile, Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Marko, acquisto delper gennaio, non ha ancora avuto modo di poter esordire e neanche nella partita di oggi contro ladoria sarà a disposizione di Stefano Pioli Stefano PioliL’ex Stella Rossa, dunque, dovrà rinviare il suo esordio in rossonero. Nel frattempo sta svolgendo lavoro atletico personalizzato per arrivare ad una condizione migliore nel minor tempo possibile,

