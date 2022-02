LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò in testa davanti a Quartararo, 4° Bagnaia (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.48 Sul tracciato ora ci sono Alex Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Miguel OLIVEira e Franco Morbidelli. 04.45 Altre immagini del circuito indonesiano mentre è calata l’attività in pista quando ci avviciniamo al termine della terza ora: Just a couple of fast guys riding in paradise #KTM #ReadyToRace #MandalikaTest @MotoGP pic.twitter.com/7oNGdI1k53 — KTM Factory Racing (@KTM Racing) February 13, 2022 04.42 Queste sono state alcune delle dichiarazioni del torinese classe 1997 (nel frattempo tornato in pit) al termine della sessione di ieri: “Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l’80% del potenziale della ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.48 Sul tracciato ora ci sono Alex Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Miguel Oira e Franco Morbidelli. 04.45 Altre immagini del circuito indonesiano mentre è calata l’attività in pista quando ci avviciniamo al termine della terza ora: Just a couple of fast guys riding in paradise #KTM #ReadyToRace #pic.twitter.com/7oNGdI1k53 — KTM Factory Racing (@KTM Racing) February 13,04.42 Queste sono state alcune delle dichiarazioni del torinese classe 1997 (nel frattempo tornato in pit) al termine della sessione di ieri: “Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l’80% del potenziale della ...

