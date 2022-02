Gas, Cingolani sceglie le aree da trivellare e uccide definitivamente le politiche per il clima (Di domenica 13 febbraio 2022) di Angelo Bonelli ed Eleonora Evi co-portavoci Europa Verde-Verdi Europei Un anno fa si insediò il governo Draghi con tante promesse a partire dalla svolta verde con il fiore all’occhiello dell’istituzione del Ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani: oggi possiamo dire che fu “na sòla” come si dice a Roma. Ieri il ministro Cingolani ha pubblicato il Pitesai, il Piano per le aree idonee da trivellare alla ricerca del petrolio, che dà il via libera alla ripresa delle trivellazioni compiendo l’omicidio perfetto del ministro contro il clima, lui che era andato non più tardi di alcuni mesi fa alla conferenza sul clima di Glasgow a firmare l’accordo per fermare le estrazioni di idrocarburi, il Boga. Invece di pensare ad attuare il Pnrr, sostenendo immediatamente le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) di Angelo Bonelli ed Eleonora Evi co-portavoci Europa Verde-Verdi Europei Un anno fa si insediò il governo Draghi con tante promesse a partire dalla svolta verde con il fiore all’occhiello dell’istituzione del Ministero della Transizione ecologica guidato da Roberto: oggi possiamo dire che fu “na sòla” come si dice a Roma. Ieri il ministroha pubblicato il Pitesai, il Piano per leidonee daalla ricerca del petrolio, che dà il via libera alla ripresa delle trivellazioni compiendo l’omicidio perfetto del ministro contro il, lui che era andato non più tardi di alcuni mesi fa alla conferenza suldi Glasgow a firmare l’accordo per fermare le estrazioni di idrocarburi, il Boga. Invece di pensare ad attuare il Pnrr, sostenendo immediatamente le ...

