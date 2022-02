Follini: "Populisti alle corde, ma populismo non è sconfitto" (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Avviata la legislatura verso la sua china discendente, verrebbe da pensare che forse siano in discesa anche le sorti del populismo, sospinte da molti errori e da molte delusioni. Eppure non è detto che questo pensiero sia così realistico né così profetico come si auspica. Certo, i due protagonisti del primo scorcio di questa legislatura, cinquestelle e leghisti, sono a mal partito tutti e due. Da una parte il destino della leadership di Conte riposa al momento in grembo alla magistratura napoletana e ai mutevoli umori di Beppe Grillo. Dall'altra il fulgore di capitan Salvini risulta appannato, per usare un eufemismo, dalla partita del Quirinale. Ovviamente dietro le due crisi più evidenti c'è molto altro da annotare. Innanzitutto l'errore strategico di quattro anni fa, il governo gialloverde. Un esperimento fallimentare, che ha rischiato di farci trovare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Avviata la legislatura verso la sua china discendente, verrebbe da pensare che forse siano in discesa anche le sorti del, sospinte da molti errori e da molte delusioni. Eppure non è detto che questo pensiero sia così realistico né così profetico come si auspica. Certo, i due protagonisti del primo scorcio di questa legislatura, cinquestelle e leghisti, sono a mal partito tutti e due. Da una parte il destino della leadership di Conte riposa al momento in grembo alla magistratura napoletana e ai mutevoli umori di Beppe Grillo. Dall'altra il fulgore di capitan Salvini risulta appannato, per usare un eufemismo, dalla partita del Quirinale. Ovviamente dietro le due crisi più evidenti c'è molto altro da annotare. Innanzitutto l'errore strategico di quattro anni fa, il governo gialloverde. Un esperimento fallimentare, che ha rischiato di farci trovare ...

Advertising

TV7Benevento : Follini: 'Populisti alle corde, ma populismo non è sconfitto' - - BinaryOptionEU : RT ''Populisti alle corde, ma populismo non è sconfitto': il punto di vista di Marco #Follini per Adnkronos. - lifestyleblogit : Follini: 'Populisti alle corde, ma populismo non è sconfitto' - - telodogratis : Follini: “Populisti alle corde, ma populismo non è sconfitto” - BMastrotta : @Adnkronos Populisti alias persone che chiedono di vivere serenamente la propria vita, invece di essere vessati da personaggi come Follini -