"Earthling", Eddie Vedder torna con un disco ricco di collaborazioni leggendarie (Di domenica 13 febbraio 2022) Leggi Anche Elton John torna con un nuovo album nato durante il lockdown: 'Sono di nuovo un session man' 'Earthling' è accompagnato da un tour, partito da New York il 2 febbraio. A dare vita all'album ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) Leggi Anche Elton Johncon un nuovo album nato durante il lockdown: 'Sono di nuovo un session man' '' è accompagnato da un tour, partito da New York il 2 febbraio. A dare vita all'album ...

Advertising

MusicalnewsC : @eddievedder Eddie Vedder e gli Earthlings, si esibiranno in una serie di concerti negli Stati Uniti… - MusicalnewsC : Insieme ai Pearl Jam, Eddie Vedder sarà in Italia per un’unica data, il 25 Giugno 2022 a Imola… - E_Silvestrin : ?? Ho recensito il nuovo di Eddie Vedder Ecco il video - springsteen1949 : [News]v 'Earthling', Eddie Vedder e Bruce Springsteen - Motasemper : RT @TheWalkofFame2: Eddie Vedder: 'In #Earthling anche la voce di mio padre' -