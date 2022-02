“Dal farci gioire a lasciarci distrutti”: dramma per Casa Sanremo (Di domenica 13 febbraio 2022) Una tragedia terribile solo qualche giorno dopo aver vissuto una gioia immensa. Alessio Terranova, chef di 37 anni, è rimasto ucciso in un tremendo incidente stradale che si è verificato la scorsa notte nel messinese. Come riporta anche Rainews, la Bmw bianca su cui viaggiava Terranova, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a schiantarsi contro il guardrail sul ponte della statale 113, al confine tra i comuni di Olivieri e Falcone. Assieme al cuoco 37enne viaggiava anche un altro passeggero di 33 anni, che è rimasto ferito in seguito al terribile schianto e si trova ora ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo. LEGGI ANCHE => Muore a 46 anni in un incidente di lavoro: dramma per l’ex star di X Factor Per Alessio, invece, tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Il cuoco è stato soccorso e trasportato ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 febbraio 2022) Una tragedia terribile solo qualche giorno dopo aver vissuto una gioia immensa. Alessio Terranova, chef di 37 anni, è rimasto ucciso in un tremendo incidente stradale che si è verificato la scorsa notte nel messinese. Come riporta anche Rainews, la Bmw bianca su cui viaggiava Terranova, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a schiantarsi contro il guardrail sul ponte della statale 113, al confine tra i comuni di Olivieri e Falcone. Assieme al cuoco 37enne viaggiava anche un altro passeggero di 33 anni, che è rimasto ferito in seguito al terribile schianto e si trova ora ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo. LEGGI ANCHE => Muore a 46 anni in un incidente di lavoro:per l’ex star di X Factor Per Alessio, invece, tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Il cuoco è stato soccorso e trasportato ...

