Conte | «Difficile parlare del quarto posto | sono abituato a competere per ben altri traguardi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 febbraio 2022) Crisi Tottenham: per la squadra di Antoniooggi è arrivata la terza sconfitta consecutiva in Premier, contro il Wolverhampton, in casa. L’ex tecnico dell’Inter ha fatto esordire dal primo minuto Bentancur. Ha giocato anche Kulusevski. Nel post partita,ha commentato il risultato ai microfoni di beIN SPORTS “Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Iovenuto qui a giocare con un’altra squadra e il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo migliore. Poi la situazione è peggiorata e ora tutti devono avere la pazienza di aspettare che si ricostruisca passo per passo. Per me èdel, dell’Europa League o la Conference League, io...