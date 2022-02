Calciomercato, clamoroso Nainggolan al suo ex club: “Tornerei domani a piedi” (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Radja Nainggolan ammette i microfoni sportivi OCW. Il belga ha svelato le sue ragioni per respingere la Juventus. Ha parlato anche della sua ex squadra. Radja Nainggolan ha tracciato la sua carriera al microfono OCW Sport, in particolare tutte le sue esperienze con il suo ex club. Certo, uno di loro rimane nel cuore del centrocampista belga. "Anche a piedi, Tornerei subito alla Roma - ammette Ninja - ma rischierei di rovinare il rapporto con i tifosi". Questo è ovviamente il motivo principale per cui Nainggolan non è tornato allo Scarlet e ha accettato l'offerta di Anversa. Ma chissà se il matrimonio verrà celebrato ancora in futuro, soprattutto perché c'è un forte amore e legame tra il club capitolino ei giocatori. Il microfono di OCW Sport e si torna a ... Leggi su goalnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Goal News ? Radjaammette i microfoni sportivi OCW. Il belga ha svelato le sue ragioni per respingere la Juventus. Ha parlato anche della sua ex squadra. Radjaha tracciato la sua carriera al microfono OCW Sport, in particolare tutte le sue esperienze con il suo ex. Certo, uno di loro rimane nel cuore del centrocampista belga. "Anche asubito alla Roma - ammette Ninja - ma rischierei di rovinare il rapporto con i tifosi". Questo è ovviamente il motivo principale per cuinon è tornato allo Scarlet e ha accettato l'offerta di Anversa. Ma chissà se il matrimonio verrà celebrato ancora in futuro, soprattutto perché c'è un forte amore e legame tra ilcapitolino ei giocatori. Il microfono di OCW Sport e si torna a ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato clamoroso Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno - Regalo da capogiro per Allegri Calciomercato Juventus, l'ex punta nuovamente la Serie A e i bianconeri figurerebbero in pole per il suo clamoroso ritorno. Calciomercato Juventus, come scrivono dalla Spagna, esattamente dal portale 'Mundo Deportivo', Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione. Attualmente quinti in ...

Calciomercato, assalto clamoroso: Inzaghi trema - 80 milioni di euro Calciomercato Inter, Real Madrid all'assalto di Barella: offerta da 80 milioni Barella ©LaPresseIl Real Madrid sa bene che l'Inter non intende privarsi di Barella, eppure - secondo la medesima fonte -...

Calciomercato, assalto clamoroso: Inzaghi trema | 80 milioni di euro CalcioMercato.it Bentancur nella bufera: lo scivolone in campo con il Tottenham è virale Nella sfida di campionato contro i Wolves, poi persa per 2-0, il centrocampista uruguaiano ha fatto infuriare i suoi stessi tifosi a causa di un goffo scivolone che ha del clamoroso. A New White Hart ...

Bentancur, la gaffe in campo è virale: tifosi del Tottenham furiosi Il clamoroso scivolone non è stato fatto passare sotto silenzio e i sostenitori Spurs si sono scatenati su Twitter. "Tre presenze (una dall'inizio) e 2 cartellini gialli - scrive un utente in un post ...

