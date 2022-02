Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022 | c’è Musetti | Tsitsipas guida il seeding

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ildel torneo Atp 500 di: c’ècome unico italiano al via nel main draw,ilcon Rublev seconda testa di serie. Unmolto ricco e competitivo con tanti tennisti di prima fascia impegnati in Olanda. Il greco e il russo sono i favoritissimi, ma occhio a Hurkacz e Auger Aliassime che possono provare a conquistare un titolo. Di seguito ilcompleto. SEMIFINALI (1)b. (Q) Lehecka 4-6 6-4 6-2 (3) Auger-Aliassime vs (2) Rublev QUARTI DI FINALE (1)vs De Minaur 6-4 6-4 (Q) Lehecka vs6-3 1-6 7-5 (3) Auger-Aliassime b. (6) Norrie 7-5 7-6(4) (2) Rublev b. Fucsovics 6-4 6-3 SECONDO TURNO (1) ...

TennisItalia : #Atp #QatarOpen Sorteggiato il tabellone principale, dove sarà presente il nostro @lorenzomusetti_. Per lui un qual… - livetennisit : ATP 250 Doha: Il Tabellone Principale. C’è Lorenzo Musetti - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #ATPDoha 2022: il tabellone principale, presente #Musetti - sportface2016 : #ATPDoha 2022: il tabellone principale, presente #Musetti - OA_Sport : ATP Marsiglia 2022: tabellone interessante con Tsitsipas che lo comanda -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

PRINCIPALE250 DOHA 2022 PRIMO TURNO (1) Shapovalov bye Molcan vs Krajinovic Vesely vs Rinderknech Q vs (7) Bublik (3) Basilashvili bye Musetti vs Q Q vs Kwon Fucsovics vs (8) Harris (6)...Tra i 'past champion' inci sono il russo Karen Khachanov (2018), numero 17e quinta testa di serie, ed il francese Gilles Simon, numero 58(2015). 'SuperTennis', la tv della Fit, ...L’ATP 250 di Marsiglia, però ... il russo e il canadese sono i tre principali favoriti. Per il greco parte di tabellone piuttosto intrigante, ma abbastanza agevole per quel che riguarda l’approdo fino ...Il tabellone principale dell’Atp 250 di Doha 2022, evento di scena sul cemento outdoor da lunedì 14 a domenica 20 febbraio. Denis Shapovalov guida il main draw del torneo in questione, con la volontà ...