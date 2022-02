Soraya di Persia | storia di una principessa triste

(Di sabato 12 febbraio 2022) Era bellissima, con una pelle bianca e candida come la neve, e uno sguardo magnetico. Ma se è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima, è vero anche che quelli direstituivano il ritratto del dolore e della sofferenza che avevano colpito il cuore, fino ad arrivare all’anima. Ma non era stato sempre così. Del resto il suo destino doveva essere diverso, migliore. Lei era ladestinata a coronare il suo sogno d’amore, a vivere il lieto fine accanto al suo principe. E tutti, vedendola con quel sontuoso abito da sposa, ci avevano creduto. Doveva averci creduto anche lei quando, all’età di 18 anni, ha conosciuto l’amore della sua vita, Mohammad Reza Pahlavi. Lui, il promettente e affascinante scià dell’Iran di 31 anni, lei la giovane figlia dell’ambasciatore colta e intelligente. Una differenza d’età che non basta a tenerli lontani ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soraya Persia

ModenaToday

... prima di tutto, un viaggio dell'anima." "Blu dicon donne in nero. Sotto un lembo di velo, i colori dell'Iran" è suddiviso in 6 capitoli. Le Guerre Persiane dalle Termopili a: in cui l'...... prima di tutto, un viaggio dell'anima." "Blu dicon donne in nero. Sotto un lembo di velo, i colori dell'Iran" è suddiviso in 6 capitoli. Le Guerre Persiane dalle Termopili a: in cui l'...Tal día como hoy, en 1818 Bernardo O´Higgins proclama el Acta de Independencia de Chile en Talca; en 1832 Ecuador se anexiona las Islas Galápagos; en 1951 el sha de Persia se casa con la princesa ...1951 – La diciannovenne Soraya Esfandiary Bakhtiari sposa lo Scià di Persia Reza Pahlavi nel Palazzo del Golestan di Teheran. 1973 – L'Ohio diventa il primo Stato degli USA a usare le misure in unità ...