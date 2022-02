Sigfrido Ranucci: Lo scoop de “Il Riformista” è una colossale bufala (Di sabato 12 febbraio 2022) Lo scoop anti-Report è vecchio: «Sul video ho già vinto la causa» Il Fatto Quotidiano, pagina 16, di Alessandro Mantovani. Sigfrido Ranucci appare fin troppo disinvolto quando dice ai due emissari, filmato a sua insaputa in un ristorante del centro di Roma, che possono spedire “la busta” con “il video” anche «senza mittente, da Bolzano, da Roma, Milano, Verona, Padova, Piacenza…», cioè «in maniera anonima», e lui potrà poi «costruire tutta la storia in un altro contesto», ovvero travestire l’operazione in modo che la Rai risulti aver pagato «persone o società che rivendono del materiale grezzo» che «non ha nulla a che vedere col video che mi è arrivato invece da voi». Si parla di «10-15 mila euro». Insomma una falsa fattura, questa l’intenzione che sembra emergere dalle parole del conduttore di Report, pronunciate nel 2014 quando ... Leggi su tvzoom (Di sabato 12 febbraio 2022) Loanti-Report è vecchio: «Sul video ho già vinto la causa» Il Fatto Quotidiano, pagina 16, di Alessandro Mantovani.appare fin troppo disinvolto quando dice ai due emissari, filmato a sua insaputa in un ristorante del centro di Roma, che possono spedire “la busta” con “il video” anche «senza mittente, da Bolzano, da Roma, Milano, Verona, Padova, Piacenza…», cioè «in maniera anonima», e lui potrà poi «costruire tutta la storia in un altro contesto», ovvero travestire l’operazione in modo che la Rai risulti aver pagato «persone o società che rivendono del materiale grezzo» che «non ha nulla a che vedere col video che mi è arrivato invece da voi». Si parla di «10-15 mila euro». Insomma una falsa fattura, questa l’intenzione che sembra emergere dalle parole del conduttore di Report, pronunciate nel 2014 quando ...

