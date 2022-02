REPUBBLICA – Il Napoli come i ragazzi dell’87 | spunta un particolare molto importante

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ildi Spallettiquello di bianchi nel 1987. Gli azzurri maturi per lo scudetto, ricordano i campioni di Maradona. Ilarriva alla sfida scudetto con l’Inter con la giusta mentalità e maturità. Spaletti ha portato la mentalità che mancava agli azzurri. Antonio Corbo sull’edizione odierna del quotidiano lafa un paragone tra ildi oggi e quello scudettato del 1987: “Svegliarsi, e scoprire la squadra nelle luci di una responsabile maturità. Una società che non subisce la febbre del primato, aspetta senza temerlo, è pronta. Un pubblico che riscatta anni di veleni e folklore, di pacchiane contestazioni o di deliri precoci, quando tutto era vuoto, infondato, provvisorio. Basta teatro, ricomincia una grande storia di calcio. Buongiorno. Devono ...

