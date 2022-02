Per chi ha oscillato tra queste due divinità musicali, un piccolo saggio analizza la sfida epocale tra due visioni del mondo. Più vicine di quel che sembra (Di sabato 12 febbraio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Da ragazzina ero rollingstoniana senza se e senza ma, da grande sono diventata una beatlesiana convinta. Tra le infinite variabili suscitate dalle passioni musicali esiste anche questa possibilità nei confronti dell’amletico interrogativo che ha dilaniato la mia generazione: preferisci i Beatles o i Rolling Stones? Dall’alto di una discreta età ho finalmente sanato il quesito e posso affermare con calma olimpica che ho preferito, e continuo a preferire, tutti e due. La canzone, però, che ha acceso una scintilla di ribellione e d’indipendenza nella mia tranquilla vita di jeune fille en fleur è stata senza dubbio Satisfaction degli Stones, un inno nichilista e sfrontato che spingeva i ragazzi come tarantolati a sovvertire valori e regole imposti dalle loro famiglie, inorridite da quei suoni, e ancor di più ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 febbraio 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Da ragazzina ero rollingstoniana senza se e senza ma, da grande sono diventata una beatlesiana convinta. Tra le infinite variabili suscitate dalle passioniesiste anche questa possibilità nei confronti dell’amletico interrogativo che ha dilaniato la mia generazione: preferisci i Beatles o i Rolling Stones? Dall’alto di una discreta età ho finalmente sanato il quesito e posso affermare con calma olimpica che ho preferito, e continuo a preferire, tutti e due. La canzone, però, che ha acceso una scintilla di ribellione e d’indipendenza nella mia tranquilla vita di jeune fille en fleur è stata senza dubbio Satisfaction degli Stones, un inno nichilista e sfrontato che spingeva i ragazzi come tarantolati a sovvertire valori e regole imposti dalle loro famiglie, inorridite da quei suoni, e ancor di più ...

