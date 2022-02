Mihajlovic : “In 40 anni di carriera non ho mai visto un rigore del genere” (Di sabato 12 febbraio 2022) Non ci è andato leggero, Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna dopo la netta sconfitta contro la Lazio, ai microfoni di Dazn, riferendosi al rigore concesso ai biancocelesti e realizzato da Immobile “In 40 anni di carriera non ho mai visto un rigore del genere, anche in generale non abbiamo fatto bene. Nella ripresa abbiamo creato di più, ma loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, non eravamo sereni nel giocare il pallone”. Serve coraggio “I risultati non ci aiutano molto. Si può avere paura di perdere, ma bisogna avere più coraggio per vincere. Bisogna allenarci per alzare la condizione fisica, prendere fiducia e ricominciare a vincere a partire dalla sfida contro lo Spezia” “Sono io che devo far venire il coraggio ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Non ci è andato leggero, Sinisa, tecnico del Bologna dopo la netta sconfitta contro la Lazio, ai microfoni di Dazn, riferendosi alconcesso ai biancocelesti e realizzato da Immobile “In 40dinon ho maiundel, anche in generale non abbiamo fatto bene. Nella ripresa abbiamo creato di più, ma loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, non eravamo sereni nel giocare il pallone”. Serve coraggio “I risultati non ci aiutano molto. Si può avere paura di perdere, ma bisogna avere più coraggio per vincere. Bisogna allenarci per alzare la condizione fisica, prendere fiducia e ricominciare a vincere a partire dalla sfida contro lo Spezia” “Sono io che devo far venire il coraggio ...

