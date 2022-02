Jannik Sinner e il coach Riccardo Piatti stanno per 'divorziare'? (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - E adesso, pover uomo? È il titolo di un bellissimo e tremendo romanzo di Hans Fallada incentrato sulla perdita, di tutto o quasi. Temi certo assai più aspri e meno digeribili del divorzio Riccardo Piatti-Jannik Sinner; ma il concetto di perdita è quello dominante. Solo resta da chiarire chi sia il soggetto che perde, o almeno che perde di più: il coach Riccardo o il top player Jannik? Il divorzio (non ancora annunciato ufficialmente ma quasi) è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma diciamo che qualche nube all'orizzonte si era già vista. Reperto numero 1: Jannik che contro Tsitsipas a Melbourne (primo caso pubblico nella storia della loro partnership) dice a Piatti dal campo “calmati c…o)”. Reperto n. 2: ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - E adesso, pover uomo? È il titolo di un bellissimo e tremendo romanzo di Hans Fallada incentrato sulla perdita, di tutto o quasi. Temi certo assai più aspri e meno digeribili del divorzio; ma il concetto di perdita è quello dominante. Solo resta da chiarire chi sia il soggetto che perde, o almeno che perde di più: ilo il top player? Il divorzio (non ancora annunciato ufficialmente ma quasi) è arrivato come un fulmine a ciel sereno ma diciamo che qualche nube all'orizzonte si era già vista. Reperto numero 1:che contro Tsitsipas a Melbourne (primo caso pubblico nella storia della loro partnership) dice adal campo “calmati c…o)”. Reperto n. 2: ...

SkySport : ULTIM'ORA FONTI SKY SPORT, JANNIK SINNER STA PER CHIUDERE RAPPORTO PROFESSIONALE CON L'ALLENATORE RICCARDO PIATTI… - SkySport : Jannik Sinner verso la separazione con il coach Riccardo Piatti (Fonte Sky) #SkySport #Sinner #Piatti #Tennis… - TennisWorldit : Sorpresa Jannik Sinner: l'azzurro pensa ad un ex campione Slam per il dopo Piatti - aribaus : RT @darksa0irse: Quindi domani quasi confermato che subentrerà Jannik Sinner al posto di Matteo Berrettini, e come disse il saggio Riccardo… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #TENNIS Jannik Sinner si allena a Montecarlo per preparare il torneo di Dubai con Simone Vagnozzi: una via che porta a Boris… -