Infortunio Nandez | sciolto il dubbio per il match con l’Empoli

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della gara contro: le ultime sull’di NaithanIl tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro, facendo anche il punto in merito agli infortunati. Ceter econtinuano con il lavoro personalizzato, su di loro aleggia ancora l’incognita in merito ai tempi di recupero. Walukiewicz alle prese con il percorso riabilitativo a Roma. Lavori individuali ad Assemini per Rog e Strootman. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A centrocampo debutterà dal 1 Baselli , complice la squalifica di Deiola, mentre resta ancora fuori, alle prese con un. Dietro riecco Carboni con Goldaniga e Lovato. Come vedere ...In particolare l'uruguayano ora out per. Ovviamente, considerata l'età, ambisce giocare, al più presto, in un club che sia impegnato nelle coppe. Penso che quando lascia a casa i consigli ...Altro forfait per Nandez, fino a ieri a parte ... GENOA – Riecco Criscito e Rovella in casa Genoa: infortuni superati, si candidano a giocare dal 1'. Il capitano in difesa, da terzino o da centrale, ...Tuttavia, come riportato da TMW, la squadra rossoblù avrebbe ancora problemi di infortunio. Infatti, nell’allenamento odierno avrebbero proseguito nel loro lavoro personalizzato Nandez, Pavoletti e ...