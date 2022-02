Il consumo di chewing gum allo xilitolo riduce numero di parti pretermine

Leggi su curiosauro

(Di sabato 12 febbraio 2022) Gomme da masticare senza zucchero consumate prima e durante la gravidanza limitano le nascita premature – curiosauro.itUn nuovo studio ha trovato la correlazione tra ildigume la minore incidenza di nascite. Una ricerca condotta su un gruppo di gestanti ha evidenziato che masticare per un paio di volte al giorno una gomma senza zucchero riduca sensibilmente la possibilità di partorire prima. La causa è da ricercarsi nell’igiene dentale durante la gestazione – curiosauro.itUno studio pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology (AJOG). Hanno partecipato alla ricerca otto centri sanitari del Malawi. Dai dati è emerso che le donne che hanno masticato una gommaper almeno dieci minuti al giorno ...