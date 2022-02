Genoa-Salernitana, Colantuono: “Mi aspetto una gara combattuta, sono ottimista per il futuro” (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato alla vigilia del match con il Genoa, valido per la 25^ giornata di Serie A 2021/2022: “Sarà una gara molto importante, servirà grande compattezza e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Contro lo Spezia la squadra mi è piaciuta, nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla. sono ottimista per il futuro, visto che finora episodi e fortuna non ci hanno aiutato“. Colantuono ha quindi analizzato gli avversari: “sono una squadra che fa della fisicità il proprio punto di forza e che ha gran ritmo. A fare la differenza saranno duelli fisici e corsa. Mi aspetto un match dai ritmi alti e molto combattuto, vista l’alta posta ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefano, allenatore della, ha parlato alla vigilia del match con il, valido per la 25^ giornata di Serie A 2021/2022: “Sarà unamolto importante, servirà grande compattezza e dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che si presenteranno. Contro lo Spezia la squadra mi è piaciuta, nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla.per il, visto che finora episodi e fortuna non ci hanno aiutato“.ha quindi analizzato gli avversari: “una squadra che fa della fisicità il proprio punto di forza e che ha gran ritmo. A fare la differenza saranno duelli fisici e corsa. Miun match dai ritmi alti e molto combattuto, vista l’alta posta ...

Advertising

sportface2016 : #GenoaSalernitana, #Colantuono: “Mi aspetto una gara combattuta, sono ottimista per il futuro” - SampNews24 : #Salernitana, #Bonazzoli dal 1' per convincere #Colantuono: il punto - TuttoSalerno : Salernitana: domani la partita con il Genoa - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa Salernitana, un crocevia per la salvezza - Grifoman1 : Genoa Salernitana, un crocevia per la salvezza -