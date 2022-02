Egonu | «il monologo sul razzismo a Sanremo? Mi chiedo fino a che si dovrà passare da queste baggianate»

(Di sabato 12 febbraio 2022) La pallavolista Paolaintervista da La Stampa, parla anche del, delsul palco dell’Ariston dell’attrice Lorena Cesarini. Ha visto? «Pochissimo, però l’ho seguito sui social». Le sarà arrivato ildell’attrice Lorena Cesarini: “Credevo di essere italiana, ho scoperto di essere nera”. «Polemiche inutili. Mia che sida. Mi dispiace per lei, giustamente felicissima per essere lì, ingenuamente felicissima purtroppo. Ho provato anche io quelle sensazioni, spero si arrivi a una generazione che ne sia libera». Perché non ora? «La gente parla. Io so che non devo dare importanza a certe voci eppure, magari per un attimo, ci ...

Le sarà arrivato il monologo dell'attrice Lorena Cesarini: "Credevo di essere italiana, ho scoperto ... Che cosa sogna oggi Paola? Di vivere in un mondo dove la gente si fa i cavoli propri".