ATP Rotterdam 2022, Tsitsipas ed Auger-Aliassime in finale: battuti Lehecka e Rublev (Di sabato 12 febbraio 2022) Saranno Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime a giocarsi il titolo ATP 500 di Rotterdam. Una finale di tutto rispetto sul cemento olandese, e non poteva essere altrimenti per un torneo che festeggia le nozze d'oro con questa edizione: uno dei due avrà l'onore di essere ricordato come il vincitore numero 50 di questo torneo della seconda città dell'Olanda, proprietaria del porto più grande d'Europa. Nonostante una partita non proprio brillantissima, Tsitsipas ha interrotto il sogno di Jiri Lehecka, ko per 4-6 6-4 6-2. Il qualificato ceco inizialmente non ha patito il ruolo di 'imbucato' alle semifinali, visto che attorno a lui aveva le prime tre teste di serie del tabellone: è partito molto bene, prendendosi immediatamente il break e riuscendo, tra risposte di ...

WeAreTennisITA : IL COLPO DI MUSETTI ?? Nel torneo di Rotterdam, Lorenzo batte Hubert Hurkacz per 6-3 5-7 6-3 e raggiunge i quarti di… - OA_Sport : Saranno Stefanos Tsitsipas e Felix Auger-Aliassime a giocarsi il titolo dell'ATP di Rotterdam - paoloangeloRF : RT @lorenzofares: La sconfitta di Andrey Rublev ???? in SF al torneo #ATPRotterdam, che detiene, consente a #Berrettini ???? di conservare la 6… - danielelozzi : RT @DropShotPlay: Finale Atp numero 9 per #AugerAliassime che ancora non ha trovato la prima vittoria in carriera. Domani in finale all’Atp… - mario__lavezzi : @lorenzofares ma Berrettini non era previsto a Rotterdam? Forse ho letto male il sito ATP a suo tempo. -