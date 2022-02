Atp 500 Rotterdam 2022, Auger-Aliassime batte Rublev e raggiunge Tsitsipas in finale (Di sabato 12 febbraio 2022) Felix Auger-Aliassime batte Andrey Rublev e raggiunge la finale del torneo Atp 500 di Rotterdam 2022. Una vittoria ottenuta in rimonta, dopo che il russo aveva conquistato il primo set: 6-7(5) 6-4 6-2 il risultato finale. Il primo set scivola via senza scossoni, con i due tennisti che tengono i rispettivi turni di battuta: le prime palle break arrivano nel quinto set a favore di Rublev, ma Auger-Aliassime ha a sua volta le sue occasioni con tre palle break nel game successivo. Il set si prolunga però al tiebreak, dove è il numero 7 del ranking a spuntarla. Il secondo set mette in mostra tutta la caparbietà del canadese: il numero 9 al mondo è infatti costretto ad annullare ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) FelixAndreyladel torneo Atp 500 di. Una vittoria ottenuta in rimonta, dopo che il russo aveva conquistato il primo set: 6-7(5) 6-4 6-2 il risultato. Il primo set scivola via senza scossoni, con i due tennisti che tengono i rispettivi turni di battuta: le prime palle break arrivano nel quinto set a favore di, maha a sua volta le sue occasioni con tre palle break nel game successivo. Il set si prolunga però al tiebreak, dove è il numero 7 del ranking a spuntarla. Il secondo set mette in mostra tutta la caparbietà del canadese: il numero 9 al mondo è infatti costretto ad annullare ...

