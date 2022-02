Assistenti lingua italiana all’estero, domande in scadenza. Termine 15 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 15 febbraio scadono le domande per partecipare all'avviso del Ministero dell’Istruzione finalizzato alla selezione dei candidati che, per un intero anno scolastico, avranno l’opportunità di affiancare i docenti di lingua italiana in istituti scolastici europei allo scopo di contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiane. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 12 febbraio 2022) Il 15scadono leper partecipare all'avviso del Ministero dell’Istruzione finalizzato alla selezione dei candidati che, per un intero anno scolastico, avranno l’opportunità di affiancare i docenti diin istituti scolastici europei allo scopo di contribuire alla promozione e alla conoscenza dellae della cultura italiane. L'articolo .

