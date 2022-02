Wilma Helena Faissol | chi è la moglie di Francesco Facchinetti | “Un colpo di fulmine a Marrakech”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Originaria del Brasile – dove è nata il 2 febbraio 1982 sotto al segno dell’Acquario –, alias, è una fashion blogger nota anche come ladi, il figlio di Roby dei Pooh. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla mamma alla moda che ha conquistato i social network. Prima di trasferirsi in Italia ha lavorato a New York curando l’ufficio di comunicazione della famosa stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di fare la giornalista di moda. Oggi è una fashion blogger e influencer: anche se non è noto quanto guadagni, è molto popolare. Inoltre,è molto attenta all’alimentazione: su Instagram mostra spesso le sanissime ricette che cucina per la sua ...

Chi è Francesco Facchinetti? Moglie e figli del conduttore Ll'11 settembre 2014, Francesco Facchinetti ha sposato la fashion blogger e influencer Wilma Helena Faissol, nata in Brasile il 2 febbraio. Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol si sono incontrati nel 2014 tramite un amico in comune, mentre Wilma viveva ancora in Brasile, e si sono ritrovati ad andare in vacanza insieme.