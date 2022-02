Vaccini e disturbi del ciclo mestruale | l’Ema | “Non è chiaro se esista un nesso Valuteremo tutti i dati”

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ianti covid incidono sule sulla fertilità? La questione desta molta attenzione ed è sotto la lente d’ingrandimento. Il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta esaminando “casi di irregolarità del”; segnalati dopo la vaccinazione conanti-Covid a mRna. L’attenzione e la valutazione degli esperti – spiega l’ente regolatorio Ue – è sugli alert arrivati su due problematiche in particolare: sanguinamentopesante (mestruazioni abbondanti) e assenza di mestruazioni (amenorrea). Condizioni osservate dopo la somministrazione di Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. “Dopo aver esaminato le evidenze disponibili, il Prac ha deciso di richiedere una valutazione ...

Alla luce di segnalazioni spontanee dimestruali con entrambi ie dei risultati della letteratura - segnala l'Ema in una nota - il comitato stesso ha deciso compiere ulteriori studi ......nel contesto dei rapporti di sintesi sulla sicurezza per iCovid approvati in Ue e aveva concluso all'epoca che le evidenze non supportavano un nesso causale tra questie i...(Adnkronos) - Vaccino covid e disturbi mestruali. Il comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del farmaco Ema sta esaminando "casi di irregolarità del ciclo mestruale" segnalati dopo ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...