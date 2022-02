Usa: abolita decisione Trump, lupi grigi tornano specie protetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) I lupi grigi sono tornati specie protetta nella maggior parte degli Stati Uniti dopo che un giudice federale della California ha annullato una misura dell'amministrazione Trump. Lo riporta il New York ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Isono tornatinella maggior parte degli Stati Uniti dopo che un giudice federale della California ha annullato una misura dell'amministrazione. Lo riporta il New York ...

