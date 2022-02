Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 11 02 22

Leggi su isaechia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La vedete l’eloquente espressione di Matteo Ranieri nell’immagine qui sopra? Quant’è pieno a tappo? Così colmo che manco le cisterne per raccogliere l’acqua piovana in pieno autunno? Ecco, lui non è saturo nemmeno la metà di quanto lo sono di io di fronte a puntate dicome quella odierna. Così, per dire. Maaaaaadre santa, ma la pesantezza? Cioè, ma tipo che la parte che mi è passata più scialla è stata quella (brevissima, stranamente…) dedicata a Gemma Galgani. Rendo l’idea? Gemmona la più leggera. Figuriamoci il resto. Tra Ida Platano che è uscita con quel poraccio di Alessandro due volte di numero e – oltre a infastidirsi quando lui le racconta del suo passato, che è una cosa totally no sense di per sé – già gli spacca i mar*ni se lui per strada incrocia lo sguardo con una bella donna random e Federica Aversano che mi sto chiedendo ...