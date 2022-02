Un’Olimpiade di volti | sorrisi e lacrime in differita

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Sarà che gli orari sono quelli che sono, almeno qui in Italia, rispetto la Cina l’altra parte del mondo. O che l’inverno invoglia meno a unire il tramonto con l’alba rispetto all’estate. Sarà il clima, la lunghezza della notte, che le coperte addosso sono un bel sentire. O che forse la neve (o il ghiaccio) è qualcosa che ci affascina, ma che sentiamo distante, quasi fosse un’altra dimensione, prossima e tangibile, ma non realmente nostra. Oppure soltanto che tra noi e lei (o lui) ci sono di mezzo sci, pattini, snowboard, slitte e bob. Non c’è quella naturalità diretta che sentiamo nei confronti del correre, del nuotare, del lanciare, azioni che l’uomo fa da sempre. Sarà per tutto questo, o solo per qualcosa di tutto questo, ma questi Giochi olimpici invernali sono soprattutto immagini in. Quelle in diretta, quando ci sono, sono mattutine. Tutte le altre sono ...