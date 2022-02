Tom Holland a Roma con Francesco Totti per Uncharted: ecco il video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Francesco Totti cicerone d’eccezione per Tom Holland a Roma durante il tour mondiale di Uncharted: l’ex capitano giallorosso, ha accompagnato il giovane Spider-Man alla scoperta dei tesori della Capitale e in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri, ecco il video Nell’ambito del tour mondiale di Uncharted, Tom Holland, protagonista del film che uscirà al cinema il 17 febbraio, ha incontrato a Roma Francesco Totti, uno dei calciatori più amati di sempre e attuale Global Ambassador DigitalBits. Il campione del mondo, per un giorno “cicerone” d’eccezione, ha accompagnato l’attore alla scoperta dei tesori della Capitale, dal Colosseo (guarda il video del suo photocall) ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022)cicerone d’eccezione per Tomdurante il tour mondiale di: l’ex capitano giallorosso, ha accompagnato il giovane Spider-Man alla scoperta dei tesori della Capitale e in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri,ilNell’ambito del tour mondiale di, Tom, protagonista del film che uscirà al cinema il 17 febbraio, ha incontrato a, uno dei calciatori più amati di sempre e attuale Global Ambassador DigitalBits. Il campione del mondo, per un giorno “cicerone” d’eccezione, ha accompagnato l’attore alla scoperta dei tesori della Capitale, dal Colosseo (guarda ildel suo photocall) ...

Advertising

team_world : Tom Holland è a Roma. Ha cenato con Rovazzi. Fatto aperitivo con Totti. E un giro in vespa per le strade della Capi… - shakijra : RT @llyfrausandrain: zendaya conosce tom holland, tom holland ha conosciuto rovazzi, rovazzi ha conosciuto amadeus, amadeus ha conosciuto p… - piaillusione : RT @fesssongever: l'anno prossimo anche tom holland avrà una squadra al Fantasanremo - madsonmars : RT @vgaIIagher: e quando orietta berti e tom holland si incontreranno - Noahtheheir : RT @multiiifandooom: ma ci pensate se dopo Tom holland è andato a cercarsi Orietta Berti per capire chi fosse e si è trovato notizie di lei… -